Usa: Biden chiede a Senato che impeachment Trump non oscuri primi giorni amministrazione

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non intende fermare il procedimento di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump, ma solamente impedire che la messa in stato d’accusa “oscuri” i primi giorni della sua presidenza. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che sarebbe questo il contenuto di una telefonata intercorsa tra l’ex vice di Barack Obama e il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell. I due hanno parlato del processo di impeachment nei confronti di Trump, rilevando che sarà molto diverso da quello a cui hanno assistito nel 1999 per il presidente Bill Clinton. Biden, mentre mentre riceveva la seconda dose del vaccino contro Covid-19 lunedì 11 gennaio, aveva anticipato alla stampa di essersi confrontato con i legislatori a proposito della messa in stato d’accusa di Trump, senza però far cenno alla conversazione con McConnel. Quest’ultimo, in quanto leader della maggioranza, gestisce il programma del Senato e la calendarizzazione delle discussioni. (segue) (Nys)