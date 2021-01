Usa: Biden chiede a Senato che impeachment Trump non oscuri primi giorni amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla risoluzione per l’impeachment si esprimerà prima la Camera dei rappresentanti. Secondo la rivista “Politico”, i Dem hanno già i numeri per approvarla. In ogni caso, la mozione di impeachment non dovrebbe approdare al Senato prima del 19 gennaio prossimo, alla vigilia dell’insediamento della futura amministrazione Biden. È tuttavia probabile che Pelosi decida di trattenere per diversi giorni la risoluzione prima di trasmetterla al Senato, dove è ancora attesa la ratifica dell’elezione dei senatori della Georgia Jon Ossoff e Raphael Warnock, che dovrebbero permettere al Partito democratico di raggiungere la maggioranza alla camera alta del Congresso statunitense. In quel caso, il Senato sarebbe chiamato a votare l’impeachment di un ex presidente, fattispecie sulla cui costituzionalità i giuristi stanno dibattendo in queste ore. Per Trump si tratterebbe della seconda messa in stato d’accusa da parte del Congresso: all’inizio di quest’anno, il presidente uscente è stato prosciolto dal Senato dall’accusa di abuso di potere formulata sulla base delle pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse indagini sulle attività in quel Paese di Hunter Biden, figlio di Joe. (Nys)