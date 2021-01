Usa: deputata repubblicana Cheney voterà a favore dell’impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata Liz Cheney, presidente della Conferenza repubblicana alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha annunciato che intende votare a favore della messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump, responsabile – secondo i democratici che hanno proposto la risoluzione - di incitamento alla violenza in riferimento ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Il quotidiano “The Hill” sottolinea che Cheney è il primo membro della leadership repubblicana alla Camera ad annunciare il proprio sostegno all'impeachment, rompendo di fatto con il leader della maggioranza Kevin McCarthy. Secondo Cheney si tratta di un "voto di coscienza”. In riferimento all’assalto al Congresso, la deputata ha evidenziato che il presidente degli Stati Uniti ha invocato la folla che ha realizzato l’irruzione. “Ha acceso la fiamma di questo attacco – ha spiegato Cheney - tutto ciò che è seguito è stato opera sua”.(Nys)