Brasile: vaccino cinese SinoVac mostra efficacia globale del 50,38 per cento (2)

- CoronaVac è un antidoto contro il Covid-19 che utilizza virus inattivati. L'istituto paulistano Butantan ha gestito in Brasile la terza fase di sperimentazione sull'uomo del vaccino e, grazie a un accordo con la SinoVac, sta già producendo l’antidoto presso i propri stabilimenti. I test sono stati effettuati su 12.508 volontari in Brasile, tutti operatori sanitari in prima linea nella lotta al coronavirus, in 16 centri di ricerca. Secondo i ricercatori cinesi, CoronaVac non ha presentato "alcun problema di sicurezza". La maggior parte delle reazioni è stata lieve, la più comune è stata il dolore localizzato attorno al punto dell’iniezione. (segue) (Brb)