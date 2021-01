Usa: deputato repubblicano Kinzinger voterà a favore dell’impeachment di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano alla Camera dei rappresentanti Usa, Adam Kinzinger, ha annunciato che voterà per mettere in stato d’accusa il presidente Donald Trump, responsabile – secondo i democratici che hanno proposto la risoluzione di impeachment - di incitamento alla violenza in riferimento ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. Kinzinger è il terzo parlamentare del Partito repubblicano ad annunciare che si unirà ai Democratici nel sostenere l’articolo per cui l’inquilino della Casa Bianca sarebbe responsabile di aver "incitato intenzionalmente alla violenza contro il governo degli Stati Uniti" durante la rivolta di mercoledì, che ha provocato la morte di almeno cinque persone. Kinzinger ha affermato che Trump "ha incoraggiato una folla inferocita a prendere d'assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per fermare il conteggio dei voti elettorali”. E ha aggiunto: “Non ho dubbi sul fatto che il presidente abbia infranto il suo giuramento e aizzato questa insurrezione, usando la sua posizione nell'esecutivo per attaccare il potere legislativo”. Il deputato ha concluso chiedendo retoricamente: “Se queste azioni non sono degne di impeachment, allora qual è un reato abbastanza grave da meritare la messa in stato d’accusa?”.(Nys)