Argentina-Cile: presidente Fernandez rinvia viaggio a Santiago (2)

- Il presidente del Cile, Pinera, si trova in isolamento preventivo insieme alla moglie, Cecilia Morel, in quanto contatto diretto di un impiegato domestico risultato positivo al nuovo coronavirus. Sia il capo dello Stato che la moglie non presentano sintomi e sono risultati negativi ad un primo test, informa una nota della presidenza. Data la situazione, prosegue il comunicato, sia Pinera che la consorte "si sottoporranno ad una quarantena preventiva così come indica il protocollo sanitario in vigore e proseguiranno le loro attività in modalità telematica". Nonostante si siano già registrati contagi anche all'interno dello stesso gabinetto, si tratta tuttavia della prima volta dall'inizio della pandemia che il presidente viene sottoposto a misure di isolamento preventive come contatto diretto di una persona contagiata. (segue) (Abu)