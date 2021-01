Recovery: Conte, non è sede per Mes, non speculare su morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mes “non è ricompreso nel Next generation Eu” e dunque, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe ribadito, nel corso del Cdm, ai ministri di Italia viva, che “non è questa la sede per affrontare una discussione sul punto”. Inoltre Conte avrebbe invitato a “non speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l'attivazione del Mes”, perché si tratta di “un accostamento che offende la ragione ed anche l'etica”. (Rin)