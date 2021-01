Usa: Pence, la transizione tra le due amministrazioni avverrà "senza intoppi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta lavorando "diligentemente" con la squadra del presidente eletto Joe Biden per garantire una transizione "senza intoppi". Lo ha assicurato il vicepresidente Usa, Mike Pence, parlando ai governatori del Paese. Il numero due di Trump, con cui ha parlato ieri per la prima volta dopo gli scontri al Campidoglio del 6 gennaio, ha sottolineato che l'obiettivo comune è quello di evitare "interruzioni nei nostri sforzi per mettere al primo posto la salute del popolo americano". (Nys)