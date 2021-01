Usa: vaccino anti-Covid, più di 9 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 9 milioni di cittadini degli Stati Uniti hanno ricevuto la prima iniezione del vaccino contro il coronavirus, del quale sono state distribuite più di 27 milioni di dosi. Lo rendono noto i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Secondo i dati ufficiali sulla distribuzione e la somministrazione del vaccino, 27.696.150 dosi dell'antidoto sono state inviate ai vari Stati, delle quali 9.327.128 già inoculate. In altri termini, un terzo dei vaccini consegnati è già stato somministrato ai cittadini Usa, tra i quali 951.774 residenti in strutture di assistenza a lungo termine. Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive, ha sottolineato che la rigida esecuzione delle linee che regolano i meccanismi di priorità nella campagna vaccinale sta rallentando il processo di distribuzione. Secondo quanto riporta la “Cnn”, Fauci ha fatto eco alle dichiarazioni del segretario per la salute e i servizi umani Alex Azar, che ha incolpato gli Stati di aver rallentato il rilascio dei vaccini attenendosi in maniera troppo rigida alle linee guida. Il virologo ha quindi esortato gli Stati ad aprire la possibilità di accedere al vaccino alle persone di età pari o superiore a 65 anni e ai soggetti con condizioni di malattia cronica.(Nys)