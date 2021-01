© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che domani Conte annuncerà di avere altri parlamentari in suo sostegno e quindi ci sarà l’esecutivo Conte-Mastella”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a “Carta Bianca” su Rai3. “Io - ha aggiunto - se devo stare dentro un governo che butta via i soldi dei miei figli, non ci sto”. (Rin)