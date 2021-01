Usa: assalto al Congresso, massimi ufficiali militari condannano "sedizione e insurrezione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difendere la Costituzione degli Stati Uniti, respingendo ogni forma di estremismo, sedizione e insurrezione. E’ questo, in sintesi, l’appello contenuto in una rara dichiarazione congiunta del generale Mark Milley, capo di Stato maggiore dell’esercito Usa, e dell'intero Joint Chiefs of Staff, un corpo di alti dirigenti del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che hanno il compito di assistere il presidente, il segretario della Difesa e il Consiglio di sicurezza nazionale su questioni militari. Nella nota, i vertici delle forze armate Usa condannano senza appello i fatti del Campidoglio degli Stati Uniti, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente, Donald Trump, ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. “Abbiamo assistito – si legge nel comunicato - ad azioni in contrasto con lo stato di diritto: la libertà di parola e di associazione non danno a nessuno il diritto di ricorrere alla violenza, alla sedizione e all'insurrezione”. L’emittente “Cnn” descrive la dichiarazione come “un passo significativo”, dal momento che i vertici militari finora hanno cercato di restar fuori da tutto ciò che potrebbe aver sfumature politiche. “In qualità di membri in servizio – si legge ancora nella nota - dobbiamo incarnare i valori e gli ideali della nazione. Qualsiasi atto volto a interrompere il processo costituzionale non è solo contrario alle nostre tradizioni, valori e al nostro giuramento giuramento: è contrario alla legge”. In riferimento all’inaugurazione della presidenza di Joe Biden, in programma per mercoledì 20 gennaio, i militari ricordano che in quell’occasione l’ex vice di Barack Obama “diventerà il nostro 46esimo comandante in capo".(Nys)