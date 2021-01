Cile: al via domani in parlamento dibattito su depenalizzazione aborto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile si aggiunge in questo modo alla cosiddetta "marea verde", il movimento che promuove la legalizzazione dell'aborto nei paesi sudamericani. Il 30 dicembre scorso il Senato dell'Argentina ha approvato in seconda lettura e in via definitiva la legge che permette l'interruzione volontaria della gravidanza (Ive) nel Paese. L'Argentina è diventata in questo modo il sesto Paese della regione latinoamericana a legalizzare ufficialmente l'interruzione di gravidanza insieme a Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana francese, e Porto Rico. Nell’area, a stragrande maggioranza cattolica, è ancora ben radicata una ferrea opposizione a questa pratica. L'interruzione di gravidanza è infatti ancora proibita senza eccezioni in paesi come El Salvador, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana e Haiti. Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perù e Costa Rica hanno alcune delle normative più restrittive e depenalizzano l'aborto solo nel caso in cui la vita o la salute della donna incinta sia in pericolo. Come il Cile, anche Colombia, Ecuador e Brasile, includono diverse eccezioni come nei casi di stupro, di impossibilità che il feto sopravviva. (Abu)