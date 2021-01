Brasile: vaccino cinese SinoVac mostra efficacia globale del 50,38 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'efficacia di un vaccino contro il Covid-19 è calcolata con l'ausilio di un protocollo Oms che classifica i casi di malattia tra i volontari della sperimentazione. La tabella dell'Oms separa i volontari in 10 livelli. Il livello 0 corrisponde a un paziente non affetto dalla malattia e il livello 10 equivalente a un volontario morto a causa del coronavirus. Il tasso di efficacia del 78 per cento, presentato dall'Istituto Butantan nell'ultima settimana, è stato calcolato considerando solo i casi di Covid-19 con un punteggio maggiore o uguale a 3. Questo calcolo confronta il numero di casi tra il gruppo vaccinato e il gruppo che ha ricevuto un placebo. Pertanto, l'efficacia del 78 per cento dimostra quanto il vaccino sia in grado di prevenire i casi in cui l'infezione sintomatica da coronavirus è confermata ed è necessario l'intervento medico. (Brb)