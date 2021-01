Recovery: fonti Iv, passi avanti ma ancora troppe criticità, ministre si asterranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia Viva riconosce “i passi fatti in avanti con la riformulazione del Pnrr, con modifiche che, sono il risultato delle insistenze rimaste a lungo pressoché isolate del partito di Matteo Renzi”. E’ quanto si apprende da fonti di Italia viva mentre è ancora in corso la riunione del Consiglio dei ministri sul Recovery plan. Tuttavia per Iv “rimangono troppe le criticità in un testo giudicato in drammatico ritardo sulle urgenze del Paese e che - si apprende dalle stesse fonti - questa sera le Ministre Bellanova e Bonetti si asterranno dall'approvare in Consiglio dei Ministri”. La rinuncia al Mes, si dice dalle file renziane, “è del tutto incomprensibile, sia perché il suo utilizzo libererebbe risorse ulteriori nell'ambito del Recovery, sia perché il piano pandemico del governo ipotizza risorse insufficienti per la sanità e, in quel caso, prevede che si dovrà scegliere quali cittadini curare. Risulta inoltre ancora non altezza la parte sulle infrastrutture e il turismo, così pure quella sul sistema agroalimentare, scandalosamente inferiore all’1 per cento delle risorse complessive”. E non è vero, fanno sapere dal ministero della Famiglia, “che ci sono più soldi per le donne e per le famiglie: rimane infatti non finanziata la parte sul sostegno alla maternità e il Family act viene ridotto al solo assegno universale, scegliendo così di archiviare di fatto l'unica riforma organica approvata dal governo Conte 2”. (Rin)