Argentina-Cile: presidente Fernandez rinvia viaggio a Santiago

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha rinviato la visita ufficiale in Cile prevista per lunedì 18 gennaio. La decisione, secondo quanto affermano fonti del governo argentino citate dal quotidiano "Clarin", è stata presa dopo la conferma ufficiale della notizia che il capo di Stato cileno, Sebastian Pinera, è entrato in isolamento preventivo per 14 giorni come contatto diretto di un caso confermato di Covid-19. La visita, che non era ancora stata annunciata ufficialmente, sarebbe stata la prima del presidente argentino all'estero dall'elezione. Fernandez avrebbe dovuto incontrare anche autorità dei due rami del parlamento e della Giustizia. Nell'agenda ancora ufficiosa del capo di Stato argentino per il 2021 figurano visite anche in Paraguay, Stati Uniti e Cina. (segue) (Abu)