Usa: agente accusato dell’omicidio Floyd processato separatamente a marzo

- Derek Chauvin, ex agente della polizia di Minneapolis accusato di aver ucciso l’afroamericano George Floyd a maggio del 2020, sarà processato nel mese di marzo separatamente rispetto agli altri imputati. E’ quanto stabilisce la sentenza emessa dal giudice della contea di Hennepin, Peter Cahill. Secondo quanto riferisce l’emittente “Nbc”, la selezione della giuria per il processo Chauvin è stata fissata per l'8 marzo, mentre il processo vero e proprio dovrebbe iniziare non prima del 29 dello stesso mese. Gli altri tre ufficiali accusati di aver avuto un ruolo attivo nella morte di Floyd - Thomas Lane, J. Alexander Kueng e Tou Thao - saranno invece processati insieme a partire da agosto. L’accusa non ha accolto positivamente la decisione del giudice Cahill. I pubblici ministeri sono rimasti sorpresi dalla sentenza e il procuratore generale, Keith Ellison, ha sottolineato che tutti e quattro gli ufficiali avrebbero dovuto rispondere alle accuse nello stesso processo. "Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione della corte di separare un imputato dagli altri tre e anche sulla tempistica dei processi", ha commentato Ellison in una nota. "Come abbiamo sostenuto diversi mesi fa, e come il giudice ha convenuto nella sua sentenza di novembre, riteniamo che tutti e quattro gli imputati dovrebbero essere processati congiuntamente", ha concluso. (segue) (Nys)