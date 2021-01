Governo: Bettini (Pd), Renzi si assumerebbe grave responsabilità, non immagino un altro premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Goffredo Bettini, influente esponente del Partito democratico, qualora ci fosse una crisi di governo, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, si assumerebbe una grave e grande responsabilità verso il Paese" anche perchè "non ci sono ragioni" per far cadere l'esecutivo. Inoltre, Bettini non immagina "un altro premier perchè Conte ha lavorato bene. Oggi rappresenta un punto di riferimento di tanti italiani", aggiunge. (Rin)