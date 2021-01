Recovery: Bellanova, testo non soddisfacente e ancora da migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera "io e la ministra Elena Bonetti andremo per responsabilità istituzionale al Cdm e continueremo a dare il nostro contributo per migliorare un progetto che ancora non è soddisfacente". Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole ed esponente di Italia viva, Teresa Bellanova, intervistata dal Tg2. Il Recovery, ha ricordato, è un progetto di 209 miliardi che "grazie alle nostre battaglie il governo ha modificato e adesso tutti condividono le modifiche. Noi pensiamo che ci sia ancora da migliorare".(Rin)