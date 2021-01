Trasporto aereo: Boeing consegna solo 157 velivoli nel 2020, numero più basso dal 1984

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda statunitense produttrice di velivoli, Boeing, ha avuto nel 2020 il suo anno peggiore nel settore delle vendite nette di aeromobili, consegnando solo 157 aerei, il numero più basso dal 1984. Lo rileva l’emittente “Cnbc”, osservando che la pandemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni alla mobilità si sono aggiunte ai problemi pregressi dell'azienda. Il produttore statunitense, con sede a Chicago, ha fatto sapere di aver registrato ordini lordi per 184 velivoli nel 2020, inclusi oltre 80 dei suoi 737 Max, un mese dopo che il governo Usa ha revocato un divieto di 20 mesi su questo tipo di aereo per di due incidenti mortali. I clienti hanno annullato ordini per oltre 650 aerei nel corso del 2020, rivelatosi l'anno peggiore per gli ordinativi netti mai registrati dalla società.(Nys)