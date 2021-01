Governo: Meloni, va avanti solo per mantenere poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra chiara ammissione sugli unici motivi che vi spingono a mantenere in vita questo governo: rimanere saldi sulla poltrona ed evitare che la destra vinca le elezioni. E voi sareste i democratici?". È quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, rispondendo a un tweet del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che aveva scritto: "I governi non si rilanciano mandandoli a casa con una crisi che nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico. C'è il rischio che in Italia gli alleati di Trump tornino al potere".(Com)