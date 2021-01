Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene all'evento online "L'Abc in caso di terremoto - Prevenzione e ricostruzione. Giornata dell'alfabetizzazione sismica". L'incontro è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio. (ore 9:30)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene all'evento online: "Dai neet al next generation Eu: i giovani che creano impresa". L'incontro è trasmesso in diretta sulla pagina Facebook SelfiEmployment Garanzia Giovani. (ore 10:30) (segue) (Rer)