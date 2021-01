Germania: Corte dei conti critica gruppi parlamentari, abusano dei fondi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi parlamentari del Bundestag ignorano da anni le decisioni della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul loro finanziamento pubblico, spendendo i fondi a fini di partito. È quanto afferma la Corte dei conti federale (Brh) in una relazione presentato al Bundestag, al Bundesrat e al governo tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i gruppi parlamentari del Bundestag ricevono circa 120 milioni di finanziamenti pubblici all'anno. Per giurisprudenza consolidata del Bverfg, tali fondi possono essere utilizzati esclusivamente per i lavori del gruppo e a scopi informativi. Tuttavia, come evidenzia il Brh, “da almeno 25 anni”, i gruppi del Bundestag ignorano queste disposizioni e spendono il denaro pubblico a fini di partito. I richiami del Brh sono stati “ignorati in maniera ripetuta”, rimanendo “regolarmente senza conseguenze”. Il presidente del Brh, Kay Scheller, ha quindi lamentato l'assenza di un regime di controllo e sanzione per le finanze dei gruppi parlamentari. Tuttavia, ha sottolineato Scheller, è “ben più grave” che, secondo la giurisprudenza del Bverfg questo deficit strutturale possa “mettere in discussione la legittimità del sistema di finanziamento dei gruppo parlamentari”. La relazione Brh deve, pertanto, essere intesa anche come un richiamo ai gruppi parlamentari affinché osservino i requisiti previsti dalla legge e dalla Costituzione. (Geb)