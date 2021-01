Germania: Merkel torna a difendere ministro Salute da critiche per vaccinazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito il proprio sostegno al ministro della Salute, Jens Spahn, tornando a difenderlo dalle critiche che gli sono state rivolte per le carenze e i ritardi nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus in corso in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha dichiarato che, “sul piano sia scientifico sia logistico, è un risultato importante disporre del vaccino dieci mesi dopo lo scoppio di una pandemia”. Per la cancelliera, “molto ha a che fare con il lavoro di Spahn” in questo successo. Merkel ha, quindi, ringraziato il ministro della Salute, evidenziando che non dovrebbe essere criticato. Con riguardo alla disponibilità del vaccino in Germania, la cancelliera ha avvertito che “i primi due trimestri del 2021 saranno critici”. Dal terzo trimestre in poi, il Paese avrà “così tanto vaccino che sarà più facile darlo in parte che avere bisogno di altre dosi”. Per Merkel, “complessivamente abbiamo vaccini più che sufficienti”. La cancelliera ha poi difeso l'iniziativa europea per l'approvvigionamento dei vaccini come “assolutamente corretta”. Secondo Merkel, il mercato unico europeo ha, infatti, più potere di quello di un solo Stato membro. Inoltre, alla Germania “non serve” che che i propri cittadini siano vaccinati, mentre quelli dei paesi vicini non lo sono. (segue) (Geb)