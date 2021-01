Germania: Merkel torna a difendere ministro Salute da critiche per vaccinazioni anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Merkel ha criticato l'attuazione dei piani per la vaccinazione di ospiti e personale della case di cura e per anziani, attuati dai Laender. “Molto non è andato nel modo ideale come avrebbe voluto”, ha dichiarato la cancelliera, dicendosi rattristata dalla situazione in queste strutture. Per Merkel, tutto era pronto da mesi per la vaccinazione degli anziani e dei degenti. I Laender sono, dunque, responsabili di un'attuazione “molto approssimativa” dei piani per le vaccinazioni nelle case di cura e di riposo. (Geb)