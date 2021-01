Usa: Trump, libertà di parola sotto attacco, da 25esimo emendamento "zero rischi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando da Alamo, in Texas, in riferimento al blocco dei suoi profili sui principali social network ha dichiarato che "la libertà di parola è sotto attacco come mai prima d'ora". A proposito dell'ipotesi relativa all'utilizzo del 25esimo emendamento per destituirlo ha invece affermato che questa possibilità rappresenta "zero rischi" per lui, ma finirà invece "per colpire Joe Biden e la sua amministrazione". La possibilità di ricorrere al 25esimo emendamento si è fatta strada dopo i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori dell'inquilino della Casa Bianca ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. In riferimento a questi fatti, il presidente Usa puntualizzato che come Stati Uniti "siamo una nazione di diritto, una nazione di ordine". Trump ha quindi chiesto "pace e calma", assicurando ai suoi sostenitori che "il rispetto per le forze dell'ordine è il fondamento della nostra agenda politica". (segue) (Nys)