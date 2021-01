Usa: Trump, libertà di parola sotto attacco, da 25esimo emendamento "zero rischi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando con i giornalisti dopo aver lasciato la Casa Bianca per la visita al confine con il Messico, Trump ha definito “assolutamente ridicola” la mozione per la sua messa in stato d’accusa che sarà votata domani dall’aula della Camera dei rappresentanti. Il presidente uscente non si è assunto la responsabilità dei fatti del Campidoglio, durante i quali cinque persone hanno perso la vita. Al contrario, Trump ha descritto il suo discorso durante la manifestazione che ha preceduto l'irruzione al Congresso come "del tutto appropriato", anche se l'accusa di incitamento alla rivolta da parte dei legislatori fa riferimento proprio alle parole rivolte da Trump ai suoi sostenitori nella piazza di Washington Dc. (Nys)