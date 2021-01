Roma: assessore Trasporti, ciclabile Ostia è legittima e rimarrà dov’è

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ciclabile di Ostia è legittima e rimarrà dov’è. Abbiamo agito in completa trasparenza e nel rispetto delle regole". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese. "Per dipanare ogni dubbio chiariamo sin da subito che il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non annulla il progetto della ciclabile approvato lo scorso maggio, ma un’altra delibera approvata il 5 agosto 2020 che va ad annullare la pedonalizzazione del lungomare - aggiunge l'assessore -. Gli effetti non incidono sulla legittimità della ciclabile". (segue) (Rer)