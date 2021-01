Camera: Davide Crippa confermato presidente gruppo parlamentare M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davide Crippa è stato confermato presidente del gruppo parlamentare Movimento 5 stelle alla Camera. Con lui, il vicepresidente vicario, Riccardo Ricciardi, il tesoriere Francesco Silvestri, e i delegati d'aula Maria Soave Alemanno, Antonio Federico e Nicola Provenza. "Il direttivo uscente - si legge in una nota - ha ottenuto 112 voti contro i 48 del candidato Luigi Gallo e la squadra da lui presentata. Tre le schede nulle e 7 schede bianche. Il direttivo rimarrà in carica per un anno". (Com)