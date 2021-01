Usa: assalto al Congresso, aperti più di 100 fascicoli per “sedizione e cospirazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Sherwin, procuratore generale ad interim di Washington Dc, ha rivelato che “sedizione" e "cospirazione" potrebbero essere due tra le principali accuse da cui dovranno difendersi alcuni dei sostenitori del presidente Donald Trump che mercoledì 6 gennaio hanno assaltato il Campidoglio degli Stati Uniti. Sherwin ha fatto riferimento all’apertura di "centinaia" di fascicoli in relazione ai fatti di Capitol Hill, dove i facinorosi pro-Trump hanno fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre scorso. I media Usa, citando dati della procura federale del Distretto di Columbia, parlano di 160 fascicoli aperti per "un’allarmante varietà" di reati che vanno dall'omicidio alla cospirazione sediziosa.(Nys)