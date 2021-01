Usa: membri Camera dei rappresentanti saranno perquisiti all’ingresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dovranno essere perquisiti tramite metal detector prima di accedere all’edificio che ospita l’assemblea. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che la misura giunge in risposta ai fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Negli scontri sono rimaste uccise cinque persone. Dopo l'attacco, alcuni membri della Camera hanno iniziato a manifestare preoccupazione verso i colleghi, alcuni dei quali sospettati di ignorare le regole del Congresso e di introdurre armi a Capitol Hill. Per questo la polizia del Campidoglio ha installato metal detector fuori dal piano della Camera.(Nys)