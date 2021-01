Recovery: Renzi, fatto passo avanti ma non so se basta, vedremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del Recovery plan “mi pare sia già migliorato e lo stanno riconoscendo tutti. Un passo avanti è stato fatto ma vedremo se basta”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, intervenendo a “Carta Bianca” su Rai3. Altro tema del contendere con il governo, per il leader di Italia viva è quello del Mes, che "se c'è un'emergenza, come mi pare, va preso". Ma "non basta" il Recovery per andare avanti perchè "servono scelte chiare", ha aggiunto. (Rin)