Usa: Katko è il primo repubblicano ad annunciare il suo sì all’impeachment contro Trump

- John Katko, membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, è il primo parlamentare repubblicano ad annunciare pubblicamente che voterà a favore della messa in stato d’accusa del presidente Donald Trump. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, ricordando che la risoluzione per l’impeachment ai danni dell’inquilino della Casa Bianca si basa sull’accusa di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Katko ha dichiarato che nella votazione di domani intende unirsi ai Democratici, esprimendosi a favore dell’articolo relativo all’"incitamento intenzionale alla violenza contro il governo degli Stati Uniti". Al di fuori di Katko nessun legislatore repubblicano, alla Camera come al Senato, ha finora dichiarato apertamente che voterà a favore dell’impeachment. Secondo Katko, lasciare che le azioni di Trump restino senza conseguenze rappresenterebbe “una minaccia diretta per il futuro della nostra democrazia”. Per questo motivo “non posso restare seduto senza agire, voterò per mettere sotto accusa il presidente" ha concluso il legislatore statunitense.(Nys)