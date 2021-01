Auto: Bmw, vendite in calo dell'8,4 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, il conglomerato automobilistico tedesco Bmw ha venduto 2,3 milioni di auto, ossia l'8,4 per cento in meno su base annua. È quanto comunicato dalla stessa azienda, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Nel quarto trimestre dello scorso anno, le vendite di Bmw sono aumentate del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo incremento può essere attribuito alla ripresa in Cina. Nel Paese, il mercato di maggiore importanza per Bmw, il gruppo ha venduto 777.379 auto, quasi un veicolo su tre. Su scala globale, Bmw ha consegnato 192.646 auto elettriche o ibride plug-in, in aumento di circa un terzo rispetto al 2019. Nel solo quarto trimestre dello scorso anno, la crescita è stata del 55 per cento. In particolare, su base annua, è stato venduto il 40 per cento in più di modelli ibridi plug-in. Per le auto elettriche, il dato è del +13 per cento. Grazie agli oltre 135.000 veicoli ad alimentazione elettrica, Bmw ha superato gli obiettivi di elettromobilità per la sua flotta in Europa, posizionandosi lievemente al di sotto dei limiti alle emissioni di CO2. Il conglomerato offre attualmente 13 modelli elettrici e prevede di immetterne sul mercato 25 entro il 2023. (Geb)