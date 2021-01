Roma: Campidoglio, ok in giunta a modifiche regolamento del verde e del paesaggio urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla proposta n. 2 del 16/01/2019. Lo rende noto il Campidoglio, spiegando che "la rivisitazione del testo è frutto di un lungo lavoro condiviso tra assessorato alle Politiche del verde, commissione Ambiente e le numerose associazioni che si occupano di tutela ambientale. Il regolamento definisce le competenze, disciplina gli istituti della partecipazione attiva e la gestione del sistema arboreo cittadino, stabilisce norme di particolare salvaguardia per alcune tipologie di verde di pregio e per il verde storico, indicando inoltre le modalità di fruizione dei parchi e dei giardini. Importanti le norme sul verde privato, risorsa fondamentale che concorre in modo determinante all'intero patrimonio verde della città. Si introduce, infine, per il dipartimento tutela ambientale l'obbligo di aggiornare costantemente il catasto del Verde e un censimento del patrimonio arboreo di Roma. Sarà quindi creato un database pubblico georeferenziato facilmente accessibile da chiunque sia interessato, dando attuazione alla normativa nazionale e regionale sul tema". (segue) (Com)