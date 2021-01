Usa: "Wp" su assalto al Congresso, Fbi avvertì del pericolo il giorno prima degli scontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno prima che un gruppo di rivoltosi prendesse d'assalto il Congresso degli Stati Uniti, l’ufficio dell'Fbi in Virginia aveva diramato un avviso interno piuttosto esplicito che avvertiva della possibilità che estremisti si recassero a Washington per commettere atti di “violenza e guerra" nella capitale Usa. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, che ha ottenuto in esclusiva il documento. Il contenuto del dossier, datato 5 gennaio 2021, contraddice la posizione assunta dai federali, i quali hanno finora negato che ci fossero avvisaglie di quanto stava per accadere nella capitale statunitense. Il 6 gennaio, 24 ore dopo la diffusione del promemoria, un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Nel rapporto si parla persino di gruppi armati in possesso della mappa dei tunnel che corrono sotto il complesso di Capitol Hill e anche di possibili punti di raccolta in Kentucky, Pennsylvania, Massachusetts e Carolina del Sud, da dove muoversi poi per "marciare" su Washington Dc. (Nys)