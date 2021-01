Roma: Fd'I, ok a mozione per tavolo su poteri e risorse ma appello Raggi è tardivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come annunciato, Fd'I ha sottoscritto e votato la mozione del presidente De Vito che chiede un tavolo sullo status della Capitale. Una proposta che arriva dopo la votazione in Parlamento di un ordine del giorno alla manovra a prima firma della presidente Meloni, che ha riaperto il dibattito sulla questione". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Con il suo intervento in Assemblea capitolina, Giorgia Meloni ha ribadito ancora una volta quanto sia centrale questo tema per Fratelli d'Italia: il futuro di Roma è una questione nazionale, che riguarda il futuro dell'intera Nazione e sarebbe sbagliato considerarlo solo romano - continua la nota -. Gli appelli del sindaco Raggi alla collaborazione sono decisamente tardivi, ma noi ribadiamo la nostra disponibilità al confronto purché sia concreto e non strumentale. Per questo chiediamo un'Assemblea capitolina straordinaria per entrare nel merito della riforma e gettare le basi per una fase costituente che metta insieme il tema dei poteri e delle risorse con quello del Recovery fund, sul quale abbiamo chiesto una commissione speciale, e con quello dei poteri dei Municipi e del trasferimento di funzioni reali alla Capitale", conclude la nota.(Com)