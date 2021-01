Imprese: Ice, avviata la fase operativa tedesca del Global Startup Programme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In modalità virtuale a causa della pandemia di coronavirus, è stata avviata ieri, 11 gennaio, la fase operativa tedesca del Global Startup Programme, iniziativa dell'Agenzia Ice-Italian Trade & Investment Agency. È quanto rende noto oggi la sede di Berlino del medesimo ente con un comunicato. Durante la loro permanenza virtuale in Germania, le startup selezionate seguiranno il programma di incubazione online presso Germantech Operations GmbH. Sono previsti “lo studio dell’ecosistema startup estero, quello della business culture in Germania, incontri con investitori e corporate locali, attività di mentoring, pitching ed eventi di networking, con relativo follow up”. L'obiettivo è dare la possibilità alle startup partecipanti di “promuovere i loro prodotti di innovazione tecnologica all’interno del dinamico mercato tedesco”. Questo programma rappresenta per le startup partecipanti “un’ideale opportunità di crescita, innovazione e ispirazione per il futuro”, nonché un'occasione “per valorizzare le eccellenze tecnologiche Made in Italy sui mercati esteri”. Le otto startup vincitrici sono Brian&Partners, Duing, Ecomate, Ecosteer, E-Sier, Groove, Mensior e Stonize (Com)