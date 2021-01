Lavoro: Taverna (M5s), ratifica convenzione Oil passo avanti tutela donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' sempre una soddisfazione quando si fa un passo avanti nella direzione dell'uguaglianza e della maggior tutela dei diritti delle donne, in ogni ambito della vita. Il lavoro, infatti, resta purtroppo un contesto dove ancora troppo spesso avvengono violenze ignobili e abusi inaccettabili. Adesso abbiamo un importante strumento in più". Lo afferma in una nota la vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Paola Taverna, dopo la ratifica della convenzione dell'Oil numero 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. "Il mio pensiero va, in particolare, a tutte le donne e giovani donne- aggiunge - che quotidianamente devono difendersi da comportamenti vergognosi". "A mio giudizio, la costruzione di un mondo migliore non può prescindere dalla loro effettiva tutela. Ecco perché oggi è una bella giornata", conclude Taverna. (Com)