Americhe: Stati Uniti e Guyana firmano accordo di sicurezza

- Godfrey Bess, comandante generale delle Forze armate della Guyana e l'ammiraglio Craig Faller, capo del comando Sud degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo di cooperazione bilaterale sui temi della difesa e della sicurezza. L'accordo formalizza la collaborazione dei due paesi americani contro "minacce e sfide regionali", e "per la creazione di capacità bellica, addestramento bilaterale, intercambio di esperti, esercizi e partecipazione in programmi di educazione militare". La Guyana "è un socio di sicurezza chiave negli sforzi per contrarrestare le organizzazioni criminali transnazionali", si legge in un messaggio Twitter del comando sud. La Guyana è da alcuni giorni al centro di una tensione con il Venezuela, per la decisione del governo del presidente Nicolas Maduro di voler sviluppare iniziative inerenti la zona dell'Esequibo, zona contesa al confine tra i due paesi. Caracas, come in altri dossier regionali, ritiene la tensione alimentata ad arte dalla volontà "interventista" degli Usa. (Vec)