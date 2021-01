Recovery: Sibilia (M5s), incontro con Protezione civile per progetti futuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo pomeriggio sono stato in visita presso la sede centrale del dipartimento della Protezione civile per approfondire con il Capo dipartimento Angelo Borrelli le attività del sistema di prevenzione e gestione dell'emergenza poste in essere dalla struttura in tutto il territorio nazionale". È quanto scrive su Facebook il sottosegretario al ministero dell'Interno ed esponente del Movimento 5 stelle, Carlo Sibilia, a margine dell'incontro con la struttura nazionale della Protezione civile. Struttura che "è stata messa a dura prova nell'ultimo anno per la gestione della pandemia. Abbiamo avuto modo di discutere dei progetti futuri e analizzare le proposte presentate dal Dipartimento nell'ambito del Recovery Plan. Continuiamo a lavorare nell'interesse di tutti i cittadini mentre altri, in questi momenti così delicati, impiegano il loro tempo per mettere in crisi l'esecutivo", conclude.(Com)