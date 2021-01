Usa: leader Dem al Senato chiede seduta per voto su impeachment Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader democratico al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha esortato il capo della maggioranza repubblicana Mitch McConnell a riunire nuovamente l’assemblea per votare sul processo di impeachment ai danni del presidente Donald Trump. Come riferisce la “Cnn”, Schumer ha assicurato, nel corso di una conferenza stampa a New York, che - in caso di emergenza - una risoluzione del 2004 consente ai leader della minoranza e della maggioranza al Senato (cioè a Schumer e McConnell) di evitare il requisito del consenso unanime per votare la messa in stato d’accusa del presidente. "Potremmo tornare al più presto e votare per condannare Trump e destituirlo dall'incarico prima di eventuali danni ulteriori”, ha evidenziato il leader dem. "In altri termini McConnell ha il potere di richiamarci in sessione - ha aggiunto – e possiamo quindi muoverci per votare l’impeachment contro Trump”. (Nys)