Usa: agente accusato dell’omicidio Floyd processato separatamente a marzo (2)

- Chauvin è accusato di omicidio per la morte di George Floyd avvenuta il 25 maggio del 2020, un fatto che ha scatenato proteste a livello nazionale e internazionale contro le brutalità inflitte alla comunità afroamericana. Chauvin, che è stato rilasciato con una cauzione di un milione di dollari all'inizio del mese di ottobre 2020, è stato immortalato dai video dell’incidente inginocchiato sul collo di Floyd per quasi otto minuti, mentre l'afroamericano supplicava lui e altri tre agenti di lasciarlo andare perché non riusciva a respirare. (Nys)