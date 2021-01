Ue: Ciriani (Fd'I): no a cessione sovranità verso Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre il Parlamento italiano vota a favore della sottomissione dell'ordinamento italiano alla Corte europea dei diritti dell'uomo, quella stessa che si è dichiarata contraria al 41 bis per i mafiosi ed a favore delle adozioni gay, Fratelli d'Italia al Senato si è schierata a difesa della nostra sovranità e della nostra Costituzione decidendo di votare no". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani, che rimarca: "Siamo stai i soli che hanno avuto il coraggio di opporsi a questa grave 'invasione' nel nostro ordinamento a difesa dei 'confini' del nostro diritto".(Com)