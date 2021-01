Germania: l'industria contro il blocco totale per contenere la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria tedesca ha opposto un netto rifiuto alla proposta del primo ministro della Turingia, Bodo Ramelow, di attuare un blocco totale, con la chiusura di tutte le attività produttive, al fine di contenere la pandemia di coronavirus in Germania. Nel Paese, dal 16 dicembre al 31 gennaio, è in vigore un blocco generale, che sospeso le attività non essenziali. Contro il lockdown totale si è espresso il presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Russwum non vi sono prove che i siti di produzione siano focolai di Sars-Cov2. A ogni modo, ha aggiunto il presidente del Bdi, qualora si verificassero contagi da Covid-19 nelle fabbriche, il tracciamento delle catene di infezioni e la loro rottura sarebbe “particolarmente facile”. Gli impianti adottano, infatti, “sofisticati programmi di sicurezza”. A sua volta, la presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica tedesca, (Vda), Hildegard Mueller, ha affermato che non vi è motivo per cui gli stabilimenti del settore debbano essere chiusi. “Gli standard di sicurezza sul lavoro molto elevati e le misure di igiene sono dettagliate”, ha sottolineato Mueller. La presidente del Vda ha proseguito: “Questo è il motivo per cui non abbiamo fonti insolite di infezione nell'industria automobilistica. Se le nostre aziende dovessero interrompere la produzione, ciò influirebbe immediatamente anche sulle fabbriche e sui dipendenti di altri paesi”. Le catene di approvvigionamento “attraversano tutta l'Europa e il mondo”ha avvertito Mueller, secondo cui “un'interruzione in Germania avrebbe effetti globali”. (Geb)