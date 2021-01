Gli appuntamenti di domani Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presidio promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e Centrali Cooperative davanti l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma Capitale, per chiedere un rafforzamento dei servizi sociali. Viale Manzoni. (ore10)- Riparte in streaming il ciclo di incontri “Fori virtuali” con un dialogo tra Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III e candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021, e Walter Tocci, vicesindaco e assessore alla mobilità nella giunta di Rutelli. (ore 18) (Rer)