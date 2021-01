Roma: assessore Trasporti, ciclabile Ostia è legittima e rimarrà dov’è (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ciclabile non sarà cancellata. Punto. Per essere ancora più chiari, il X Municipio ha approvato la realizzazione di una ciclabile temporanea. Ovviamente nulla di illegittimo, lo poteva fare - sottolinea l'assessore Calabrese -. Per chi non lo sapesse, infatti, i Municipi possono attuare progetti temporanei che presuppongono il cambio di viabilità. Di delibere, controdeduzioni o cavilli burocratici ai romani interessa poco. Il risultato è che la ciclabile rimarrà dov’è, i detrattori se ne dovranno fare una ragione. Come in tutte le località sul mare anche Ostia continuerà ad avere la sua ciclabile. La pista non è uno spreco e cancellarla provocherebbe solo un danno nei confronti dei romani. Insomma anche stavolta hanno provato a gettare fango sul nostro operato, senza riuscirci. Magari questo polverone mediatico la renderà ancora più famosa", conclude Calabrese. (Rer)