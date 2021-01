Governo: Gelmini (FI), no accordi tra forze alternative, nostro orizzonte è centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia in questi mesi è sempre stata guidata da un grande senso di responsabilità, e con il presidente Berlusconi ha palesato questo suo atteggiamento costruttivo in più d'una occasione. Con tutto il centrodestra unito siamo stati decisivi per gli scostamenti di bilancio e abbiamo chiesto e ottenuto ristori veri per le categorie non garantite colpite dalla pandemia". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Stasera Italia", su Rete4. "Ma una cosa è agire per il bene del Paese - ha aggiunto - ben altra cosa è pensare ad un governo accrocchio con forze politiche tra loro alternative. Berlusconi ha inventato il centrodestra e questo resta l'orizzonte di Forza Italia. Non partecipiamo a giochi di Palazzo. Siamo responsabili, ma siamo un'opposizione netta, nazionale e repubblicana". (Rin)