Covid: Bologna (Pp), mozione per malati Sla primo passo maggiori tutele pazienti e famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bologna ha proseguito: "Dobbiamo garantire un’equità di accesso alla neuroriabilitazione anche di alta intensità per mantenere l’autonomia residua della persona. Questa mozione è un primo passo ma decisivo per proseguire il percorso di questo Parlamento nell’approvazione della proposta di legge sulle malattie rare che deve essere ricalendarizzata in Aula e che ha come obiettivo principale - ha concluso la deputata - quello di garantire a tutti i malati rari un modello di organizzazione che consentirà uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale". (Rin)