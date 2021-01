Auto: Volkswagen, nel 2020 crollate le vendite del marchio principale, -15,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le vendite di Volkswagen, marchio principale dell'omonimo gruppo automobilistico tedesco, hanno subito un crollo del 15,1 per cento su base annua. È quanto reso noto dalla stessa azienda, come riferisce il settimanale “Wirtschaftswoche”. Nello scorso anno, Volkswagen ha consegnato in totale 5,3 milioni di auto nel mondo, circa un milione in meno rispetto al 2019. Il risultato peggiore si registra in Europa occidentale, con una contrazione delle vendite del 23,4 per cento. In Cina, il declino è stato del 9,9 per cento. Tuttavia, su scala globale, il gruppo ha venduto il 158 per cento in più delle auto elettriche e ibride plug-in. A determinare il declino delle consegne, di Volkswagen così come di altre aziende automobilistiche, è stata l'elevata incertezza legata alla crisi del coronavirus. (Geb)