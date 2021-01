Egitto-Croazia: ministri Esteri Shoukry e Radman discutono di cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri ed europei della Croazia, Gordan Grlic-Radman. Lo riferisce un comunicato della diplomazia del Cairo. Le parti hanno discusso dei mezzi per sviluppare le relazioni bilaterali fra i due Paesi, e si sono consultati su varie questioni di interesse comune. I due ministri hanno elogiato i legami “eccellenti” fra Egitto e Croazia, e hanno sottolineato l’importanza di proseguire il lavoro sul rafforzamento delle relazioni in vari settori della cooperazione bilaterale, oltre a mantenere il coordinamento congiunto nei forum internazionali per realizzare interessi e visioni dei due Paesi. Da parte sua, Shoukry ha affermato il desiderio dell’Egitto di rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra il Cairo e Zagabria, sottolineando l’importanza di aumentare il volume degli scambi commerciali. Il ministro egiziano ha anche fatto appello alla parte croata affinché aumenti ulteriormente i suoi investimenti in Egitto, specialmente alla luce dei progressi registrati nel clima degli investimenti e nelle riforme economiche attuate dal governo. (Cae)